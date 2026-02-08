Besser gemeinsam: Warum Wohnen unter einem Dach vor Isolation schützt

Am Rand von Schönau in Niederösterreich ist ein Ort entstanden, der sich schwer in gängige Begriffe rund ums Wohnen fassen lässt: „Wohnstrudel“ heißt er. Hier leben Menschen, die beschlossen haben, vieles gemeinsam zu gestalten – Renovieren, Kochen und Kinderbetreuung bis Gartenarbeit und Handwerk. Und doch bleibt reichlich Privatsphäre, Raum für Rückzug und individuelle Lebensentwürfe. Verbunden sind sie durch den Wunsch nach einem Alltag, der Nähe schafft statt Isolation. Von außen wirkt das Kastell-Projekt unspektakulär – kein Öko-Kollektiv mit Ideologie, keine PR-blitzende Zukunftsvision. Es ist ein Versuch, Wohnen neu zu denken – aus dem Leben heraus, mit realen Fragen: Wie viel Platz brauche ich wirklich? Warum hat jeder eine Waschmaschine? Wer passt auf die Kinder auf, wenn ich arbeiten muss?

Menschen schließen sich zusammen In Österreich stößt das klassische Wohnmodell vielfach an seine Grenzen. Vor allem die Wohnkosten haben sich in den vergangenen Jahren drastisch erhöht. Laut Statistik Austria sind Mieten seit 2013 um rund 40 Prozent gestiegen, Eigentum im selben Zeitraum sogar um über 60 Prozent. Hinzu kommt, dass unser Land fast schon 1,6 Millionen Singlehaushalte zählt – Tendenz steigend. Kein Wunder also, dass viele nach neuen Formen des Wohnens und Zusammenlebens suchen.

Manche nennen es Housesharing, andere Co-Housing oder einfach Wohngemeinschaft. Gemeint ist stets: Menschen schließen sich zusammen, um Kosten, Verantwortung und manchmal auch den Alltag zu teilen – ohne gleich eine Kommune zu gründen. Es sind Modelle jenseits der Kernfamilie, die pragmatische Antworten auf aktuelle Herausforderungen geben: Wohnraummangel, soziale Nöte, ökologische Fragen.

Manchmal entstehen sie ganz informell – etwa wenn eine alleinstehende Hausbesitzerin im Erdgeschoß eine kleine Wohnung einbaut und an ein junges Paar vermietet. Oder wenn ein Einfamilienhaus in Miteigentum aufgeteilt wird. Solche Mini-Gemeinschaften bilden sich leise, ohne großen Plan, mit viel Wirkung: Sie nutzen bestehende Strukturen effizienter und schaffen sozialen Mehrwert.

Andere Projekte sind von Anfang an größer gedacht – wie „Genawo“ in Garsten in Oberösterreich. Dort hat Architekt Fritz Matzinger ein altes Anwesen in ein gemeinschaftlich genutztes, ressourcenschonendes Wohnprojekt verwandelt. So entstand mehr als ein Wohnort: Es ist ein verhandelter Raum zwischen Individualität und Gemeinschaft. Bedürfnis nach Nachhaltigkeit Reduzierter, aber nicht minder attraktiv, ist das Projekt „Badgers & Foxes“ in Kärnten. Veronika und Matthias haben ein altes Haus in den Bergen renoviert und öffnen es für Menschen, die temporär mit ihnen wohnen wollen – mit klarem Fokus auf Nachhaltigkeit, Gemeinschaft und Selbstverantwortung. Manche Wohnbereiche werden geteilt, andere sind privat. Der Alltag gestaltet sich flexibel, es gibt keine starren Regeln, aber eine klare Haltung: Wer hier wohnt, beteiligt sich – am Leben, am Haus, an den Entscheidungen.

