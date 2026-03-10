Luxusgut oder Grundrecht? Gabu Heindl über leistbaren Wohnraum

Mit der Ausstellung „geld.macht. raum“ blickte das „aut. architektur und tirol“ in Innsbruck kritisch auf die Ökonomie des Wohnens. Die Schau zeigt: Leistbares Wohnen ist kein Randthema, sondern berührt Raumordnung, Marktlogik und soziale Verantwortung. Der KURIER sprach mit Architektin und Stadtplanerin Gabu Heindl, Professorin an der Universität Kassel darüber, warum die Baubranche neue Allianzen braucht.

KURIER: Viele Entwickler argumentieren, dass ohne hohe Renditen kein Wohnbau funktioniert. Wo verläuft die Grenze zwischen legitimer Wertschöpfung und schädlicher Spekulation?

Gabu Heindl: Genossenschafts- und gemeinnütziger Wohnbau zeigen, dass Wertschöpfung auch ohne Renditemaximierung funktioniert. Eine Kostenmiete kann ein stabiles System tragen. Wichtig ist mir, Menschen zu ermächtigen, selbst als Projektentwickler zu wirken. Unser Projekt „Planet 10“ oder das gerade fertiggestellte „SchloR – Schöner Leben ohne Rendite“ beweisen, dass Wohnbau dauerhaft ohne Spekulation funktioniert. Beide werden über Direktkredite finanziert.