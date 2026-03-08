Baukosten senken: Projektentwickler setzen auf die modulare Vorfertigung

Viele Jahre lang war die Bauwirtschaft der Motor der Wirtschaft. Niedrige Zinsen, hohe Auslastung und solide Einnahmen sorgten für hohe Fertigstellungszahlen. Seit einiger Zeit jedoch ist Sand im Getriebe. Die hohen Baukosten machen den Betrieben zu schaffen, neben dem Auftragsrückgang blieb die Finanzierung von Neubauten eine echte Hürde. Die VÖPE, der Verband österreichischer Projektentwickler, hat sich aus diesem Grund angeschaut, welche Maßnahmen es braucht, damit die Bau- und Immobilienwirtschaft mit den neuen Rahmenbedingungen besser zurechtkommt. Im Rahmen von Ausschüssen haben die Projektentwickler an praxisorientierten Lösungen gearbeitet.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Getty Images/iStockphoto/Vital Hil/istockphoto vorgefertigte Teile für ein Gebäude aus Beton.

„In den fünf Ausschüssen sitzen die besten Köpfe der Branche“, sagt VÖPE-Präsident Andreas Köttl, der die Ergebnisse präsentierte. Ein Lösungsweg für die Branche liegt laut den Experten in einer verstärkten Vorfertigung, das sei ein weltweiter Trend. „Das ist ein klarer Pfad in die Zukunft“, betont Roman Fritz-Salomon, Mitglied im Ausschuss Bauen. Höherer Vorfertigungsgrad Es gehe um einen wesentlich höheren Vorfertigungsgrad, bis zu 85 Prozent seien möglich. Fritz-Salomon nennt Holzbauteile aber auch ganze Raumzellen, die bereits in der Fabrik fertig ausgestattet sind. So könne eine neue Produktion auf die Beine gestellt werden. Die Vorteile: Die Produktion ist wesentlich leichter mit Automatisierung zu bespielen als ständig wechselnde Baustellen.