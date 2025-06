Paris investiert in Hitzeschutz: Wo Wien bereits einen Schritt voraus ist

Die Stadt Paris kündigte vor Kurzem an, sich für Hitzewellen mit Temperaturen von bis zu 50 Grad in den kommenden Jahren rüsten zu wollen. „Hitzeschutz sei eine bittere Notwendigkeit, denn Paris mit seiner dichten Bebauung und vielen Stein- und Asphaltflächen sei eine der Städte in Europa mit dem höchsten Risiko, an Hitze zu sterben“, so Dan Lert, der städtische Abgeordnete für Ökologie und Energie.

Konkret sollen in den kommenden Jahren Hunderte Schulen und Kindergärten mit Blick auf den Hitzeschutz saniert werden und Schatten spendende Bereiche im Freien erhalten. Die Dächer vieler öffentlicher Gebäude werden weiß gestrichen oder begrünt. Jährlich sollen 5.000 Sozialwohnungen saniert werden, um die Bewohner besser gegen Hitze zu schützen, etwa mit modernen Fenstern und Rollläden.