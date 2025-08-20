Wilder als gedacht: Wiens Bewohner unterstützen Naturwucher in der Stadt

Ein gutes Signal für die Zukunft unserer Städte: Eine neue Studie der BOKU University zeigt, dass die Mehrheit der Wiener der Entwicklung von städtischen Grünflächen hin zu wilder, sich selbst entfaltender Natur positiv gegenübersteht. Das Forschungsteam hat erstmals untersucht, wie die lokale Bevölkerung auf unterschiedliche Formen von Urban Rewilding in ihren Wohnvierteln reagieren würde und welche Faktoren ihre Haltung besonders beeinflussen.

Die Ergebnisse der Befragung sind deutlich: Urbane Renaturierungsprojekte, die zur Entstehung von wilden Stadtwäldern oder Wildblumenwiesen führen, werden von einem Großteil der Wiener Bevölkerung positiv aufgenommen. Dies ist bemerkenswert, da es bei früheren Untersuchungen eine Präferenz für gepflegte Grünflächen gab.