Zimmerpflanze im Garten: Yucca richtig pflegen im Sommer

Im Süden Europas wächst die Yucca im Freien und verschönert dort die Gärten. In unseren Breitengraden hingegen ist die Yucca-Palme vor allem als Zimmerpflanze beliebt. Eine KURIER-Leserin gönnt ihrer Pflanze einen Sommer im Freien, aber heuer will sie nicht richtig gedeihen: „Meine Yucca hat das Winterquartier gut überstanden. Im Mai habe ich sie ins Freie gebracht, umgetopft und ihr gewöhnliche Blumenerde gegeben. Da sie viele dürren Stellen bekam, habe ich sie nochmals umgetopft und die Erde mit Sand und Leca vermischt und auch für einen funktionierenden Abfluss gesorgt. Die Wurzeln waren aber nicht verfault. Die Erde nicht feucht. Was mache ich falsch?“