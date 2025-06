Gießtipp für Flamingoblume: Warum weniger Wasser oft mehr ist

Flamingoblumen bringen nicht nur Tropenfeeling in unsere Wohnräume, sondern leisten einen aktiven Beitrag zum Wohlbefinden. Studien zeigen: Sie verbessern die Luftqualität und können so helfen, die Konzentration zu steigern und Kopfschmerzen zu verringern. KURIER-Leserin Elfriede Piribauer braucht für ihre Pflanzen einen Pflegetipp: „Seit September habe ich meine Anthurie im Wohnzimmer südwestseitig, halbschattig stehen. Seit einigen Monaten macht sie mir mit gelben Flecken und mickrigem Blattnachwuchs Sorgen. Was kann ich tun?“