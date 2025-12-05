Darf ich in Wien Ersatzpflanzungen entfernen lassen?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen, von Gartenthemen bis zur Lärmbelästigung.

Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Der nächste Termin ist übrigens am 15. Dezember 2025, von 10 bis 11 Uhr. Rufen Sie an unter Telefon 05 9030 22337 oder schicken Sie Ihre Frage per E-Mail an immo@kurier.at.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um Ersatzpflanzungen geht.



FRAGE: Ich habe vor acht Jahren eine Eigentumswohnung in Wien gekauft. In meinem Eigengarten wurden zwei Ersatzpflanzungen gesetzt. Aus Altersgründen möchte ich einen Rasenmähroboter anschaffen, das Mähen wäre ohne diese Bäume einfacher. Darf ich sie entfernen?