Wiener Büromarkt: Mieten steigen weiter

Die Dynamik am Markt für Büroimmobilien in Wien ist verhalten. Aufgrund des derzeit herausfordernden geopolitischen und wirtschaftlichen Umfelds haben sich einige Unternehmen seit Jahresbeginn entschieden, vorerst in ihren Bestandsobjekten zu verbleiben. Infolgedessen verzeichnete die Vermietungsleistung im ersten Halbjahr ein Volumen von rund 77.500 m2, was einem Rückgang von etwa 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht – das zeigt das aktuelle Marktupdate von EHL.