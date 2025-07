Raus aus dem Büro: Meeting Suites für gute Gespräche und neue Ideen

Vertrauliche Gespräche führen, kreative Workshops veranstalten oder inspirierende Meetings abhalten: Nicht immer ist dafür das eigene Büro oder ein Hotel der passende Ort. Wer in Wien Räumlichkeiten mit einem coolen Interiordesign und hochwertiger technischer Ausstattung sucht, wird bei den Meeting Suites by Bene fündig. In der ehemaligen Schokoladenfabrik von Victor Schmidt & Söhne in der Weyringergasse 30 im vierten Bezirk können zehn Suiten für Meetings, Workshops, Seminare, Konferenzen und vieles mehr online gebucht werden.