Von traditionell bis kreativ: Faszinierende Christbäume der Wiener Hotels
Nirgendwo feiert sich Weihnachten schöner als in Wien. Zu diesem Schluss kommt das renommierte US-Nachrichtenportal CNN in einem aktuell veröffentlichten Feature zu den stimmungsvollsten Weihnachtsmärkten der Welt. An erster Stelle der Top-Destinationen rund um die Weihnachtszeit nennt die Reise-Redaktion den Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz. Dieser punktet mit seiner langen Tradition, die bis ins Mittelalter reicht, den jedes Jahr prächtig geschmückten Weihnachtsbaum, Attraktionen wie dem Eistraum mit Schlittschuh-Traumpfaden durch den Rathauspark sowie Weihnachtsmarkt-Stände und dem berühmten Herzerl-Baum.
Im Park Hyatt sind die Geschenke schon angekommen. Rote Maschen sind das zentrale Dekoelement.
Im Dachgeschoß des Rosewood stehen Christbäume aus Pölstern.
Das Ritz-Carlton mag es bunt und
kitschig: in Dolce & Gabbana, mit allen
Farben und viel Gold.
Touristen fliegen auf Wien
In Wien kann man heuer 14 offizielle Weihnachtsmärkte mit insgesamt 911 Verkaufsständen besuchen. Dieser Weihnachtsglamour lockt jedes Jahr in der Adventzeit Tausende Touristen in die Bundeshauptstadt. Die Zahl der Dezember-Touristen stieg in den vergangenen zehn Jahren um rund 40 Prozent. 2024 gab es erstmals mehr als zwei Millionen Nächtigungen im Dezember. Die vielen Hotels, von Luxus bis Budget, sind an den Adventwochenenden im Durchschnitt zu 95 Prozent ausgelastet.
Schlichte Baum-Deko in Gold und Weiß im neuen Mandarin Oriental Vienna.
Rote Samtmaschen und goldene Sterne zieren den Baum im Hotel Imperial.
Lebkuchen und Windgebäck: Das Hotel Sacher schmückt den Baum mit süßem Köstlichkeiten.
Schöne Bäume schmücken Wiener Hotels
Neben weihnachtlicher Beleuchtung an den Fassaden wollen die Wiener Hotels ihre Gäste auch mit schön dekorierten Weihnachtsbäumen verzaubern – im Foyer, im Cafe oder im Restaurant.
Die Gestaltung reicht von traditionell bis kreativ, von üppig bis klassisch. Manchem Haus reicht auch nicht ein Baum, wie ein Rundgang zeigt: so bietet das Rosewood Vienna am Petersplatz seinen Gästen beispielsweise einen kleinen winterlichen Wald. Das Ritz Carlton am Schubertring präsentiert einen Baum im Stil von Dolce & Gabbana. Das Hotel Sacher schmückt den Baum mit Süßigkeiten. Kugeln in Rot und Gold dürfen fast nirgendwo fehlen.
