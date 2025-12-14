Von traditionell bis kreativ: Faszinierende Christbäume der Wiener Hotels

Nirgendwo feiert sich Weihnachten schöner als in Wien. Zu diesem Schluss kommt das renommierte US-Nachrichtenportal CNN in einem aktuell veröffentlichten Feature zu den stimmungsvollsten Weihnachtsmärkten der Welt. An erster Stelle der Top-Destinationen rund um die Weihnachtszeit nennt die Reise-Redaktion den Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz. Dieser punktet mit seiner langen Tradition, die bis ins Mittelalter reicht, den jedes Jahr prächtig geschmückten Weihnachtsbaum, Attraktionen wie dem Eistraum mit Schlittschuh-Traumpfaden durch den Rathauspark sowie Weihnachtsmarkt-Stände und dem berühmten Herzerl-Baum.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sandra Baierl Im Park Hyatt sind die Geschenke schon angekommen. Rote Maschen sind das zentrale Dekoelement. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sandra Baierl Im Dachgeschoß des Rosewood stehen Christbäume aus Pölstern. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Ritz-Carlton Das Ritz-Carlton mag es bunt und

kitschig: in Dolce & Gabbana, mit allen

Farben und viel Gold.

Touristen fliegen auf Wien In Wien kann man heuer 14 offizielle Weihnachtsmärkte mit insgesamt 911 Verkaufsständen besuchen. Dieser Weihnachtsglamour lockt jedes Jahr in der Adventzeit Tausende Touristen in die Bundeshauptstadt. Die Zahl der Dezember-Touristen stieg in den vergangenen zehn Jahren um rund 40 Prozent. 2024 gab es erstmals mehr als zwei Millionen Nächtigungen im Dezember. Die vielen Hotels, von Luxus bis Budget, sind an den Adventwochenenden im Durchschnitt zu 95 Prozent ausgelastet.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © HaiVa Schlichte Baum-Deko in Gold und Weiß im neuen Mandarin Oriental Vienna. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © HaiVa Rote Samtmaschen und goldene Sterne zieren den Baum im Hotel Imperial. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © HaiVa Lebkuchen und Windgebäck: Das Hotel Sacher schmückt den Baum mit süßem Köstlichkeiten.

Schöne Bäume schmücken Wiener Hotels Neben weihnachtlicher Beleuchtung an den Fassaden wollen die Wiener Hotels ihre Gäste auch mit schön dekorierten Weihnachtsbäumen verzaubern – im Foyer, im Cafe oder im Restaurant.