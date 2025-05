Severingasse 7: Das alte Labor wurde zum Marktplatz

Jeden Freitag und Samstag herrscht reges Treiben in der neuen Markterei in der Severingasse 7 im neunten Bezirk. Regionale Produkte werden verkostet und gekauft, Infos von den Produzenten gibt es gratis dazu. Das Ganze passiert in einem besonderen Ambiente – in einer ehemaligen Versuchshalle.

Wo mehr als 100 Jahre lang die Versuchsanstalt für Wasserbau ihre Forschungen u. a. zum Hochwasserschutz betrieb, ist eine Markthalle und ein Veranstaltungsort entstanden.