Ab 2027 Pflicht: Smarte Energiezähler in allen Wohnungen

Der Gesetzgeber schreibt in der Energieeffizienzrichtlinie vor, dass alle Wohnungen ab Jänner 2027 mit fernablesbaren Geräten ausgestattet sein müssen. Das Ziel ist, den Energieverbrauch mit digitalen Systemen zu senken. Unter anderem Firmen wie Techem sind Servicepartner für Immobilienbesitzer und Hausverwaltungen und stattet Gebäude mit moderner Gerätetechnologie, Mess- und Wassertechnik aus. Dabei geht es vor allem um fernablesbare Geräte. „Es muss niemand mehr in die Wohnung hinein“, so Karl Moll, Geschäftsführer Techem Messtechnik, über einen der großen Vorteile durch fernablesbare Geräte. So zeigt der Heizkostenverteiler am Heizkörper Verbrauchseinheiten an, die Ablesung erfolgt per Funk und das Verbrauchsmonitoring in Echtzeit. So können Mieter am Handy sehen, wie viel sie diesen Monat verbraucht haben, im Vergleich zum vergangenen Monat.

„Nur wenn die Bewohner den Verbrauch kennen, können sie etwas ändern. Durch diese Sensibilisierung der Bewohner kann rund 15 Prozent Energie eingespart werden“, so Moll. Die Energieeffizienzrichtlinie schreibt vor, dass in Wohnungen, die bereits mit fernablesbaren Geräten ausgestattet sind, die Verbrauchsinformation Bewohnern seit 2022 monatlich zur Verfügung gestellt werden muss. „Man kann sich mit dem Durchschnittsverbrauch der Wohnanlage messen“, so Moll. Theoretisch kann die Arbeit, die Techem als Dienstleistung anbietet, vom Hausbesitzer selbst gemacht werden. „Wir verdienen dadurch, dass die Zähler vermietet werden, weil sie alle fünf Jahre ausgetauscht werden müssen. Hinzu kommt die jährliche Dienstleistung“, erklärt Moll.