Zweifel an der Abrechnung der Betriebskosten: Wer hilft?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen, von Gartenthemen bis zur Lärmbelästigung.

Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Der nächste Termin ist übrigens am 11. August 2025, von 10 bis 11 Uhr. Rufen Sie an unter Telefon 05 9030 22337 oder schicken Sie Ihre Frage per E-Mail an immo@kurier.at.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um die Betriebskostenabrechnung geht.



FRAGE: Ich bin Mieterin und davon überzeugt, dass ich von der Hausverwaltung eine überhöhte Betriebskostenabrechnung erhalten habe. Auch der Zins, angeblich Kategorie A, ist überhöht. Was kann ich tun?

Zudem droht der Vermieter mit einer Delogierung, weil angeblich ein Wasserschaden durch meine Fußbodenheizung entstanden ist, was zwei Gutachter aber nicht bestätigten. Was habe ich zu befürchten?