Holzbau-Staatspreis: Rathaus und Schule als „Wahrzeichen“ geehrt

Der Österreichische Staatspreis Holzbau, zum ersten Mal vergeben, zeichnet Gebäude aus Holz aus, die auf vorbildhafte Weise hohe architektonische und raumplanerische Ansprüche mit dem Einsatz von Holz verbinden. Der Preis wurde vom BMLUK in Kooperation mit proHolz Austria vergeben. Gefördert wird er aus Mitteln des österreichischen Waldfonds. Drei Preisträger wurden ausgezeichnet, zwei Anerkennungen ausgesprochen. Das neue Rathaus Hohenems ist laut Jury ein „identitätsstiftendes Wahrzeichen aus Holz für die Stadt“.

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Weil es langlebig und reversibel konstruiert wurde, ermöglicht es eine flexible Grundrissgestaltung für spätere Nutzungsänderungen. Im Inneren sorgen Deckendurchbrüche für visuelle und räumliche Durchlässigkeit zwischen den Ebenen, die Holzkonstruktion bleibt klar ablesbar.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © David Schreyer HTL Bau und Design in Innsbruck

Die HTL bau und Design Innsbruck ist ein Schulbau aus den 1970er-Jahren, der mit einem eingeschoßigen Holzhybridbau aufgestockt wurde, um sieben zusätzliche Klassen und Flächen für offenes Lernen zu schaffen.

Von außen hebt sich der Aufbau durch ein umlaufendes Fensterband und die dunkle Trapezblechfassade vom Bestand ab. Eine Attika aus Beton erlaubt in Kombination mit der fast stützenfreien Dachkonstruktion eine freie Grundrissgestaltung.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Patrick Johannsen Erweiterung der Windkraftanlage Simonsfeld

Die Erweiterung der Windkraftanlage Simonsfeld überzeugt durch ihren Umgang mit dem Bestand und durch die Kombination von Holz- und Lehmbau. Der Holzskelettbau mit Holzriegelwänden und Brettsperrholzdecken dockt u-förmig an zwei Stellen an den Bestand an und schafft so einen Innenhof.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Adolf Bereuter Schule in Hittisau