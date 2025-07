Maßnahmenpaket vorgestellt: Weniger Bürokratie, mehr Wohnraum in Österreich

Die VÖPE , die Vereinigung Österreichischer Projektentwickler, hat gemeinsam mit den größten Bauträgern wie ARWAG und BUWOG, mit Experten befreundeter Verbände und Budgetexperten Maßnahmen erarbeitet, die sowohl Bestandssanierung als auch Neubau und Finanzierung erleichtern könnten. „Denn was es tatsächlich braucht, wissen wir aus der Branche am besten“, so VÖPE-Präsident Andreas Köttl . Für „kostenoptimiertes und nachhaltiges“ Bauen brauche es etwa ein Entrümpeln überbordender Regelungen bei den technischen Mindeststandards sowie ein Harmonisieren von Ö-Normen mit europäischen Standards, um Material- und Energieeinsparungen sowie schnellere Verfahren zu ermöglichen.

Isabella Stickler, Bundesobfrau ARGE-Eigenheim, unterstrich zudem die Bedeutung der Objektförderung. Der Wohnungsmarkt in Österreich basiere seit Jahrzehnten auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dieser Art von Förderung und Wohnungsgemeinnützigkeit. In den aktuellen politischen Diskussionen ortet sie aber eine „bedenkliche Tendenz in Richtung Subjektförderung“, also zu individuellen Zuschüssen wie etwa Wohnbeihilfen.