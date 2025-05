Historie und Gegenwart: Wiens Straßennamen im Wandel der Zeit

Ehre für Persönlichkeiten

Hinter vielen Straßennamen steckt eine Geschichte. Insbesondere bei Straßen, die nach Personen benannt sind – und das ist ein großer Teil der Straßennamen. Ein Beispiel dafür ist der Maria-Lassnig-Park in Wien-Margareten, der 2024 nach der verstorbenen Malerin benannt wurde.

Die Namensfindung beginnt im jeweiligen Bezirk. Ideen werden von der Bezirksvorstehung eingebracht. Liegt eine Auswahl an Namen vor, wird diese eingehend geprüft. Das wichtigste Kriterium bei der Auswahl ist, dass der Straßenname zur Orientierung in der Stadt beitragen soll. Die im „Historischen Lexikon Wien“ enthaltenen Straßennamen wurden 2004 vom Wiener Stadt- und Landesarchiv um fehlende ergänzt und als „Lexikon der Straßennamen“ ins Wien Geschichte Wiki integriert.

Die große Mehrheit der Straßennamen in Österreich ist männlich, doch mittlerweile wird in neuen Stadtteilen bewusst auf weibliche Namen gesetzt. So wie zum Beispiel in der Seestadt Aspern, ein Beispiel dafür ist die Janis-Joplin-Promenade, die Barbara-Prammer-Allee und die Käthe-Recheis-Gasse, die die österreichische Kinder- und Jugendbuchautorin ehrt.