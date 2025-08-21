Die 15-Minuten-Stadt: Wie Städteplanung unsere Gesundheit beeinflusst

Mal eben zum Bäcker gehen, durch den Park spazieren oder abends ins Kino: Die Struktur von Städten beeinflusst direkt, wie viel die Bewohner einer Stadt zu Fuß gehen – und damit auch die Gesundheit der Menschen. Das belegt erstmals die Analyse von App-basierten Bewegungsdaten von Menschen in US-Städten durch das Team um Tim Althoff von der University of Washington in Seattle. Wichtig sei, die Erreichbarkeit etwa von Geschäften, Ärzten, Gastronomie, Schulen, Freizeiteinrichtungen und Parks. Dies müsse man bei der Raumplanung stärker berücksichtigen, so Althoff.

Als gehfreundlichste Stadt entpuppte sich New York City. Demnach gingen jene Teilnehmer, die aus wenig gehfreundlichen Städten nach New York City zogen, im Mittel 1.400 Schritte pro Tage mehr – sie steigerten ihr durchschnittliches Pensum von 5.600 auf 7.000. Im gleichen Maße nahm die Zahl der Schritte bei jenen Menschen ab, die umgekehrt von der Metropole wegzogen.