Wasser und Schatten: Die Geheimwaffen gegen sommerliche Hitze in der Stadt

Für gute Abkühlung sorgen auch grüne Blätterdächer, wie sie etwa das Wiener Architekturbüro Rataplan plant. An einer Stahlkonstruktion sind Netze befestigt, an denen sich schnell wachsende Kletterpflanzen wie Blauregen oder Wilder Wein verbreiten. „Kletterpflanzen wachsen bis zu fünf Mal schneller als Bäume. Auf Plätzen und in Straßen können wir damit auf einfache Weise ein kühles, angenehmes Mikroklima schaffen“, so Architekt Gerhard Huber. Interesse an ihren „fliegenden Gärten“ zeigen etwa Wien und Stuttgart.

Kühlendes Nass

Nichts kühlt besser als Wasser. Nebelstelen, Bodenwasserfontänen, Wasserspielplätze erfrischen die Hitzegeplagten. „Die Nachfrage nach Wasserspielen und Hochdrucknebelkühlungen nimmt spürbar zu. Städte suchen gezielt nach Lösungen zur Abkühlung öffentlicher Räume. Wasserspiele sowie Hochdrucknebelkühlungen bieten hier eine spürbare Sofortwirkung“, so Alfred Janousek, Geschäftsführer von Raintime. Mit seinem Unternehmen hat er etwa schon am Praterstern, in der Seestadt Aspern, am Europaplatz in St. Pölten oder am Nibelungenplatz in Tulln für Abkühlung gesorgt.