So fördern Sie die Blütenbildung des Agapanthus

In unseren Breiten ist die Schmucklilie nicht winterhart. Das bedeutet, dass sie den Sommer an sonnigen, warmen und windgeschützten Plätzen im Freien verbringt und den Winter an frostfreien, hellen Standorten. In milden Weinbaugebieten ist es möglich, die Schmucklilie ganzjährig im Freien zu belassen. Dabei ist darauf zu achten, dass sie frost- und witterungsgeschützt steht.

Grundsätzlich ist die Schmucklilie pflegeleicht, doch während der Blütezeit reagiert sie sensibel auf Veränderungen. In dieser Zeit sollte man sie nicht umstellen. Auch mag sie es, wenn sie lange im gleichen Kulturtopf bleibt. Sie sollte erst umgesetzt werden, wenn das Substrat im Topf komplett durchwurzelt ist. Krankheiten und Schädlinge sind selten ein Problem.