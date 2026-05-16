Ski-Hersteller Atomic: Wie das neue Büro die Abwärme von Skiern nutzt

Österreichische Sportgrößen wie Hermann Maier oder Marco Schwarz verbindet man mit der Marke Atomic. Der Schihersteller mit Sitz in Altenmarkt steht wiederum für seine Verbindung zur Natur. Dementsprechend sollte auch der Büroneubau gestaltet werden. „Es sollte ein Gebäude entstehen, das Nachhaltigkeit nicht nur technisch erfüllt, sondern auch architektonisch sichtbar macht“, erläutert Robert Blaschke von raumbau architekten. Flexibler Holzbau Der Neubau mit rund 1.600 Quadratmetern Nutzfläche wurde daher als massiver Holzbau konzipiert. Verwendet wurde dafür Fichte und Weißtanne aus Österreich. Ein zentraler Schritt war die Entwicklung eines wirtschaftlich optimierten Gebäuderasters. Dieser ermöglicht unterschiedliche Büroformen – vom Einzelbüro über Zwei- bis Vier-Personen-Büros bis hin zu offenen Bürobereichen – und schafft zugleich eine einfache, klare Tragstruktur.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Atomic Vertikale Holzscheiben wirken als Sonnen- und Blendschutz.

Auch künftige Veränderungen der Büronutzung können dadurch ohne grundlegende Eingriffe in Fassade, Belichtung oder Belüftung umgesetzt werden. „Das Gebäude soll sich neuen Anforderungen anpassen können und eine möglichst lange Lebensdauer haben“, erklärt Blaschke. Aus diesem Raster entwickelten sich die prägenden vertikalen Holzscheiben der Fassade. Sie stehen im rechten Winkel zur Fassadenebene und übernehmen mehrere Funktionen gleichzeitig: Sie machen die konstruktive Logik des Holzbaus ablesbar, strukturieren den Baukörper und wirken als wirksamer Sonnen- und Blendschutz.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Atomic Lounges und Bar-Bereiche werden zum Austauschen und Netzwerken genutzt.

Im Außenbereich wurde die Holzfassade mittels Lasur vorvergraut. Dadurch wird eine gleichmäßige Alterung der Oberfläche unterstützt und der laufende Pflegeaufwand reduziert. Ebenso wesentlich für den zweigeschoßigen Neubau war ein Haustechnikkonzept, das vorhandene Ressourcen des Produktionsstandorts intelligent nutzt. Die Abwärme der Skipressen wurde bislang über ein Kühlbecken und Brunnenwasser abgeführt. Im neuen System wird dieses Kühlbecken zur Wärmequelle für eine Sole/Wasser-Wärmepumpe. Im Sommer wird das Brunnenwasser für die Gebäudekühlung genutzt. „Trotz modernster Mess-, Steuer- und Regelungstechnik dürfen Fenster geöffnet werden“, versichert Robert Blaschke. Die Photovoltaikanlage am Dach des Neubaus liefert zudem Eigenstrom.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © © paul ott photografiert/Atomic/Paul Ott Der neue Office-Hub für Atomic und Amer Sports in Altenmarkt (Salzburg) grenzt direkt an die Produktionsstätte des Schiherstellers.

Maßgefertigte Möbel Die Architekten verantworten auch die Innenarchitektur des Gebäudes, das heute rund 86 Mitarbeitern eine moderne und flexible Arbeitsumgebung bietet. Holz liegt dem gelernten Tischler besonders am Herzen. So ist es nicht verwunderlich, dass auch im Inneren der konstruktive Holzbau erlebbar ist.