Sanierung vs. Neubau: Die Suche nach neuen Anreizsystemen

Der Bau neuer Wohnungen stockt, auch die Sanierung von Wohngebäuden kommt nicht vom Fleck. „Wenn wir permanent Geld aus dem System nehmen, rächt sich das“, sagt Michael Pisecky, Obmann der Fachgruppe Immobilien in der Wiener Wirtschaftskammer, in Bezug auf den Mietendeckel und die Neuregelung der Wertsicherung von Mietverträgen.

Das führe dazu, dass nicht ausreichend finanzielle Mittel vorhanden sind, um Häuser zu erhalten und zu sanieren. Es wird generell zu wenig saniert, das werde sich im Stadtbild bemerkbar machen. „Die Häuser müssen bewohnbar bleiben, sonst haben die Mieter nichts vom günstigen Mietzins“, betont Pisecky.

Es braucht Anreize für Investitionen

„Die Frage ist, was wird umgesetzt für Investitionen in Immobilien“, stellt Pisecky in den Raum. Fest steht für die Immobilientreuhänder, dass dort gebaut werden müsse, wo schon gebaut ist, denn: Nur durch die Wohnraumschaffung gelinge die Generalsanierung von Wohnhäusern. Wenn der Hausbesitzer nicht das Dach ausbauen kann, wird das Gebäude nicht saniert werden.