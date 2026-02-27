Hotel in Salzburg: Hier wird Alpenchic neu interpretiert

Statt auf Hirschgeweih und Lodenstoff setzen Robert und Christine Rettenwender vom Hotel Berghof in St. Johann/Alpendorf auf schwarze Fliesen, helle Möbelstoffe und chice Lampen aus Italien. Sie haben das familiengeführte Hotel im Salzburger Pongau 2019 übernommen und vor Kurzem umfassend umgebaut und in Holzriegelbauweise aufgestockt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Hotel Berghof Großzügige Suiten in den neuen Stockwerken.

Im 3. und 4. Stock sind neue, moderne, größere Zimmer entstanden, die vor allem Familien mehr Platz und Komfort bieten sollen. Der 5. Stock bietet Wellness inklusive beheiztem Rooftop-Pool, Adults only. In den neuen Ruheräumen „WolkenNest“ und „GoldStück“ sorgen warme Materialien, Naturtöne und große Fensterfronten für Weitblick und Geborgenheit. Die Innenarchitektur verantwortet Köck + Bachler aus Fieberbrunn.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Hotel Berghof Der Spa-Bereich im 5. Stock besticht durch eine Ruhelandschaft in Cremeweiß.

Herzschlagfinale Zudem hat das Hotel, das 1965 vom Großvater als Gasthof mit 13 Zimmern eröffnet wurde, auch außen ein Facelift bekommen. Die größte Challenge war das Pool am Dach. Für die Statik mussten neun Säulen durch das ganze Haus bis in den Keller gezogen werden. „Das war eine riesige Tüftelei, damit nicht eine Säule durch den Gang oder ein Zimmer geht“, erklärt der Hotelchef.

Für die Technikräume musste drei Stockwerke nach unten gegraben werden. Für mehr als sieben Monate wurde das Hotel wegen des Umbaus geschlossen. „Der letzte Handwerker hat das Haus verlassen, als der erste Gast schon angereist ist“, erzählt Christine Rettenwender.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © HaiVa Edles Schwarz dominiert die neue Weinpassage.