Inmitten des historischen Ortskerns von Schwarzenberg steht ein Haus, das die Zeit überdauert hat – und dennoch im Hier und Jetzt angekommen ist. Haus 471, so schlicht der Name, so vielschichtig das Projekt: mehr als 120 Jahre alt, mit originaler Holzschindelfassade, Kassettendecke und Kachelofen. Mit großer Sensibilität wurde es saniert und für eine Großfamilie fit für die Zukunft gemacht – unter der Planung von Architekt Jürgen Haller und der Projektleitung eines langjährigen Freundes der Familie, für den das Haus zum Herzensprojekt wurde.

Ein Projekt, das beispielhaft zeigt, wie Kulturerbe und Klimaschutz keine Gegensätze sein müssen, sondern einander bedingen. Die größte Herausforderung lag nicht im Spagat zwischen Denkmalschutz und modernen Bedürfnissen, sondern darin, das Haus so zu erneuern, dass seine Authentizität nicht verloren geht. Gemeinsam mit dem Bundesdenkmalamt und regionalen Handwerker wurde jedes Detail analysiert – von der verschindelten Giebelfassade bis zu den kunstvoll eingelegten Böden.