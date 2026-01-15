Von Tirol nach Panama: Österreichs Brottradition trifft Baukunst

"Ich habe meine Kindheit in Niederthai bei Umhausen in einem Hotel namens Brantle verbracht. Die Chefköchin, meine Großtante Cilli, war so etwas wie meine Komplizin. Ich habe jeden Moment in ihrer Küche genossen. Der Geruch von frisch gebackenem Brot versetzt mich noch heute zurück in diese besondere Zeit.“ Die Erinnerungen an das Ötztal begleiten Salzmann bis heute, auch wenn sie längst nicht mehr in Tirol lebt. In Panama City, im Stadtteil Costa del Este, hat sie 2024 ihre Bäckerei „Krume“ eröffnet – ein Ort, an dem sich österreichische Brottradition, nachhaltiges Design und lateinamerikanische Lebensfreude begegnen.

Design trifft Handwerk

Um ihre Idee umzusetzen, holte Salzmann das renommierte Büro Mallol Arquitectos sowie die Markenagentur ihres Mannes, POP your Brand, mit ins Boot. Entstanden ist ein 193 Quadratmeter großer Raum, der Nachhaltigkeit und Sinnlichkeit vereint. „Wir wollten eine Atmosphäre schaffen, die wie gutes Brot ist: ehrlich, pur und frei von Zusätzen“, sagt Salzmann. Die Wände aus verdichteter Erde sorgen für ein angenehmes Raumklima. Die Möbel und das Interieur wurden aus Tropenholz gefertigt, das jahrzehntelang unter Wasser konserviert wurde. Es wurde in Zusammenarbeit mit der indigenen Guna-Madugandí-Community geborgen. „Wir haben mit lokalen Handwerkern gearbeitet, die ihr Wissen eingebracht haben. So spiegelt die Bäckerei nicht nur unser Produkt, sondern auch unsere Haltung wider: Wärme, Authentizität und Gemeinschaft.“