Verjüngungskur für Rosen: Tipps für den richtigen Rückschnitt

„Der beste Zeitpunkt für den Rückschnitt der Englischen Strauchrose ist der Frühling (wenn die Forsythien blühen, laut dem phänologischen Kalender) – meistens im März. Die Strauchrose sollte durch den Schnitt eine kuppelförmige Form erhalten, sodass in der Mitte die Triebe am höchsten stehen und zu den Seiten abfallen. Der Strauch bildet so auch an den kürzeren Seitentrieben Blüten und verkahlt weniger“, rät die Pflanzenexpertin Bettina Bayer-Grilz.