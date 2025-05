Gestresste Ölweiden: So helfen Sie Ihren Pflanzen nach dem Winter

Mehrere Ursachen sind laut Gartenexperte Hubertus Lederleitner möglich: „Die gelben bzw. braunen Flecken am Laub der Ölweiden deuten auf eine Kombination aus abiotischem Stress (Wasserversorgung oder Hitze) und einem möglichen Pilzbefall hin. Auch Nährstoffmangel (Kalium) kann ein Teilgrund dafür sein. Ein gehäuftes Auftreten von gelben Blättern bei immergrünen Gehölzen ist nach dem Winter aber häufig, da es in diesen Monaten oft zu längeren Trockenphasen kommt, die Pflanzen meist nicht oder zu wenig gegossen werden. Der ,Trockenheitsstress’ führt dann zum vermehrten Abwerfen der Blätter. Die Pflanzen regenerieren sich aber über die Frühjahrsmonate recht schnell. Ich empfehle folgende Maßnahmen: Entfernen Sie alle gelben und braunen Blätter und gießen Sie gleichmäßig. Und noch ein Tipp für die weitere Zukunft: Verwenden Sie auch über die Wintermonate Frühjahrsdüngung.“ Übrigens: Im Sommer, wenn der „Elaegsnus ebbengei Limelight“ blüht, verbreitet der Strauch einen angenehmen Duft.

Gärtner wissen Rat

Egal, ob es sich um den optimalen Schnitt für Ihre Rose handelt oder die richtige Pflege für Orchideen: Nutzen Sie die Chance und senden Sie uns Ihre Fragen – mit einem Foto von Ihrer Pflanze – an:

immo@kurier.at, Betreff: Gärtnerfrage



Wir leiten Ihre Fragen an einen Experten weiter und präsentieren die Antworten in einer unserer nächsten Ausgaben.