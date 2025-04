Wohnen in Niederösterreich: Was ein Quadratmeter kostet und wo es günstig ist

Ein Quadratmeter eines niederösterreichischen Einfamilienhauses kostete demnach im vierten Quartal 2024 rund 3.370 Euro. Nur in der Steiermark, in Kärnten und im Burgenland musste beim Eigentumserwerb weniger aufgebracht werden. Gleichzeitig haben niederösterreichische Haushalte österreichweit fast die höchsten Einkommen. In den vergangenen zweieinhalb Jahren ist das niederösterreichische Einfamilienhaus um 5,8 Prozent billiger geworden.

Regionale Unterschiede

Doch Niederösterreich ist nicht gleich Niederösterreich. Im größten Bundesland ist das Preisgefälle besonders groß. Der Quadratmeter eines Einfamilienhauses war beispielsweise in Zwettl Ende 2024 für 1.845 Euro zu haben, in Mödling musste mit 5.420 Euro fast dreimal so viel aufgewendet werden. Das große Preisgefälle innerhalb Niederösterreichs ist in den letzten Jahren jedoch kleiner geworden. Preisgünstige Bezirke hatten angesichts niedrigerer Preise in Zeiten angespannter Leistbarkeit einen „Wettbewerbsvorteil“.