Neuer ISTA-Pavillon in Klosterneuburg: Wo Forschung zum Erlebnis wird

Nicht nur forschen, sondern auch vermitteln, wie Wissenschaft funktioniert: Das hat sich das Institute of Science and Technology Austria (ISTA) in Klosterneuburg zum Ziel gesetzt. Anfang Oktober wird das „VISTA Science Experience Center“ am Campus eröffnet, durch genau diese Funktion erfüllen soll. Besucher sollen Spitzenforschung interaktiv erleben. „Wir wollen vermitteln, was hier am Campus passiert und wie Prozesse in der Wissenschaft ablaufen“, erklärte Gaia Novarino, Vizepräsidentin für Wissenschaftsvermittlung des ISTA. Der kreisförmige, einstöckige Pavillon verfügt über ein mit Spiegeln verkleidetes Dach. Studio Maks und Bollinger + Grohmann haben den Pavillon gestaltet. Er wird durch eine tragende Glasfassade und ein mit Spiegeln verkleidetes Dach definiert, welches das üppige Grün des Parks einfängt und reflektiert.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Hertha Hurnaus Das Innere des Pavillons

Durch die Spiegelung seiner Umgebung verschmilzt das Gebäude mit der Landschaft. Im Inneren gibt es Ausstellungsflächen, Learning- und Maker Spaces, Auditorium und Kaffeebar. „Es ist kein Museum und kein Besucherzentrum, sondern ein Ort der Begegnung“, so Christian Bertsch, Leiter des Centers. In der Lobby empfängt die Besucher die Ausstellung „Ista at a glance “, eine Multimedia-Installation über die Geschichte, die Forschungsbereiche und die Community des ISTA. Die Kaffeebar, betrieben von Caffe vom See, lädt zum Verweilen ein. Ein Shop ergänzt das Angebot.