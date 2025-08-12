Hallo Nachbar: Wo geholfen wird und was ärgert

Während die einen selbstverständlich beim Blumengießen helfen oder über den Gartenzaun tratschen, kennen die anderen nicht einmal den Namen des Nachbarn. Eine aktuelle Studie von Marketagent im Auftrag von OBI zeigt: 68 Prozent der Österreicher sind überzeugt, dass das Gemeinschaftsgefühl früher stärker war. Gleichzeitig zeigt sich: Mehr als die Hälfte hilft einander selbstverständlich im Alltag, nimmt Pakete an oder gießt Blumen während des Urlaubs.

Stadt trifft Land: Wo Nachbarschaft gelebt wird

Ein klarer Unterschied zwischen Stadt und Land ist erkennbar: Während am Land etwa Verschönerungsvereine florieren und die Leute Kontakt miteinander pflegen, herrscht in der Großstadt zwischen den Türen oft Funkstille. Nirgendwo sonst in Österreich ist das Verhältnis zu den Nachbarn so distanziert wie in Wien. Rund ein Fünftel in Wien pflegt gar keinen Kontakt zu den Menschen nebenan, jeder Siebte (15,5 Prozent) gibt sogar an, ein schlechtes Verhältnis zu haben.