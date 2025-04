Muss ich den Lichtstrahl des Nachbarn im Schlafzimmer dulden?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen, von Gartenthemen bis zur Lärmbelästigung.

Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Der nächste Termin ist übrigens am 7. April 2025, von 10 bis 11 Uhr. Rufen Sie an unter Telefon 05 9030 22337 oder schicken Sie Ihre Frage per E-Mail an immo@kurier.at.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um die Belästigung durch einen Lichtstrahler geht.



FRAGE: Eine Nachbarin hat an ihrer Garageneinfahrt einen LED-Flutlichtstrahler mit Bewegungsmelder installiert, welche uns direkt in die Schlafräume leuchtet. Bei jeder Bewegung vor der Einfahrt – nachts sind viele Tiere unterwegs – geht das Licht an. Ein höfliches Ersuchen um Reduzierung der Leuchtstärke wurde mit der Bemerkung, ich könne ja meine Rollladen schließen, abgetan. Muss ich diese störende Lichtemission wirklich dulden?