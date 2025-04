Musik aus Österreich und Schweizer KI auf der Expo in Osaka

Mit der Eröffnung des Expo-Geländes auf Yumeshima Island – einer Insel mitten in der Bucht von Osaka in Japan – startete die Weltausstellung. Mehr als 28 Millionen Besucher aus aller Welt werden in den nächsten sechs Monaten hier erwartet.

Das architektonische Symbol der Expo ist der „Große Ring“, ein überdimensionaler, begehbarer Holzring des japanischen Architekten Sou Fujimoto, der das gesamte Ausstellungsgelände umschließt.