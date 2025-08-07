Neu in Wien: hochwertige Eichenholzmöbel von BEOAK

Die Gumpendorfer Straße im sechsten Bezirk wird gerne als Einrichtungsmeile von Wien bezeichnet. Jetzt hat sich ein neues Interiorlabel an der bekannten Adresse angesiedelt: BEOAK. Das slowakische Unternehmen eröffnete seinen ersten Wiener Showroom in der Gumpendorfer Straße 5a, wo bereits Guut Möbel von Julian Wudy, ein Spezialist für Schlafmöbel, angesiedelt ist. Beide Marken setzen auf den Werkstoff Holz.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © What 1f. Showroom von BEOAK in der Gumpendorfer Straße.

BEOAK geht auf das 1947 gegründete Unternehmen Javorina zurück und versteht sich als neue globale Brand der Massivholzmanufaktur aus Spišská Belá. Im Kern beider Schwesternlabels stehen hochwertige Eichenholzmöbel, die althergebrachte Werte versprechen wie Qualität und Nachhaltigkeit mit modernsten Methoden der Holzverarbeitung und Entwürfen von international erfolgreichen Gestaltern wie Tomáš Král oder Lucie Koldová verbinden. Der Showroom in Wien ist der erste außerhalb Tschechiens und der Slowakei.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © HaiVa Das Eichenholz kommt aus der Hohen Tatra und wird auch in der dort ansässigen Manufaktur verarbeitet.

Möbel mit Auszeichnung Entsprechend den Qualitäten der Eiche stehen auch die Produkte von BEOAK für Kraft, Widerstandsfähigkeit und zeitlose natürliche Schönheit. Exemplarisch dafür wurde anlässlich der Shoperöffnung das modulare Heimtrainingsgerät „SANA“ von Designer Tomáš Král vorgestellt.