Neu in Wien: hochwertige Eichenholzmöbel von BEOAK
Die Gumpendorfer Straße im sechsten Bezirk wird gerne als Einrichtungsmeile von Wien bezeichnet. Jetzt hat sich ein neues Interiorlabel an der bekannten Adresse angesiedelt: BEOAK. Das slowakische Unternehmen eröffnete seinen ersten Wiener Showroom in der Gumpendorfer Straße 5a, wo bereits Guut Möbel von Julian Wudy, ein Spezialist für Schlafmöbel, angesiedelt ist. Beide Marken setzen auf den Werkstoff Holz.
BEOAK geht auf das 1947 gegründete Unternehmen Javorina zurück und versteht sich als neue globale Brand der Massivholzmanufaktur aus Spišská Belá. Im Kern beider Schwesternlabels stehen hochwertige Eichenholzmöbel, die althergebrachte Werte versprechen wie Qualität und Nachhaltigkeit mit modernsten Methoden der Holzverarbeitung und Entwürfen von international erfolgreichen Gestaltern wie Tomáš Král oder Lucie Koldová verbinden. Der Showroom in Wien ist der erste außerhalb Tschechiens und der Slowakei.
Möbel mit Auszeichnung
Entsprechend den Qualitäten der Eiche stehen auch die Produkte von BEOAK für Kraft, Widerstandsfähigkeit und zeitlose natürliche Schönheit. Exemplarisch dafür wurde anlässlich der Shoperöffnung das modulare Heimtrainingsgerät „SANA“ von Designer Tomáš Král vorgestellt.
Herzstück des Produkts, das Ästhetik und Funktionalität auf elegante Weise verbindet, ist eine an der Wand befestigte Stange mit einer Auflagefläche, die zur Entspannung, Dehnung und Kräftigung des gesamten Körpers genutzt werden kann. Dank des magnetischen Befestigungssystems sind die Stangen leicht abnehmbar–die Basis von „SANA“ wirkt auch bei Nichtgebrauch dekorativ und wurde 2025 mit dem Red Dot Award in der Kategorie Fitnessgeräte ausgezeichnet.
