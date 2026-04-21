Immo

Design made in Austria: Über 30 Marken präsentieren sich in Mailand

Design Week in Mailand: Bis 27. April präsentieren mehr als 30 heimische Unternehmen ihre Objekte im Design Palazzo Austria.
Vanessa Haidvogl
21.04.2026, 06:35

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Design Palazzo Austria

Von Leuchten über Geschirr bis hin zu Teppichen, Schulmöbeln und Outdoor-Lösungen: Auch 2026 zeigt sich österreichisches Design auf der Milan Design Week wieder von seiner kreativsten Seite. Im Design Palazzo Austria verwandelt sich für sieben Tage ein historisches Herrenhaus im Herzen des Brera Design District in eine Bühne für mehr als 30 herausragende Möbel- und Interieur-Highlights aus ganz Österreich.

Designer Georg Wanker balanciert seinen „Limes Chair“

Der „Limes Chair“ des Grazer Designers Georg Wanker wiegt nur 3,9 Kilogramm.

Mit dabei sind renommierte Traditionsbetriebe genauso wie junge Studios und aufstrebende Designer, die ihre Mailand-Premiere feiern. Zu den Ausstellern gehören Augarten Wien, Austriawood, Bene, Conform Badmöbel, Feinedinge Porzellanmanufaktur, Ichigo.Vienna, J. & L. Lobmeyr, Joka, Kohlmaier, Lang Outdoor Küchen, Laufen Austria, Lights of Vienna, Mayr-Schulmöbel, TEAM 7, Trewit, Wiesner-Hager Möbel und viele mehr.

Keramikvase mit Nelken

Keramikvase von feinedinge

Österreich feiert heuer seine 10. Edition auf der Milan Design Week. Das Haus macht die Vielfalt, Qualität und Innovationskraft österreichischen Designs erlebbar. Das Ausstellungskonzept des Design Palazzo Austria orientiert sich an einem intensiven Blau, das als ruhiger, einladender Rahmen für die Ausstellung dient – denn Blau steht für Vertrauen, Klarheit und Qualität.

Hier finden Sie mehr IMMO News
Design Österreich
kurier.at  | 

Kommentare