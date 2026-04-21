Design made in Austria: Über 30 Marken präsentieren sich in Mailand
Von Leuchten über Geschirr bis hin zu Teppichen, Schulmöbeln und Outdoor-Lösungen: Auch 2026 zeigt sich österreichisches Design auf der Milan Design Week wieder von seiner kreativsten Seite. Im Design Palazzo Austria verwandelt sich für sieben Tage ein historisches Herrenhaus im Herzen des Brera Design District in eine Bühne für mehr als 30 herausragende Möbel- und Interieur-Highlights aus ganz Österreich.
Mit dabei sind renommierte Traditionsbetriebe genauso wie junge Studios und aufstrebende Designer, die ihre Mailand-Premiere feiern. Zu den Ausstellern gehören Augarten Wien, Austriawood, Bene, Conform Badmöbel, Feinedinge Porzellanmanufaktur, Ichigo.Vienna, J. & L. Lobmeyr, Joka, Kohlmaier, Lang Outdoor Küchen, Laufen Austria, Lights of Vienna, Mayr-Schulmöbel, TEAM 7, Trewit, Wiesner-Hager Möbel und viele mehr.
Österreich feiert heuer seine 10. Edition auf der Milan Design Week. Das Haus macht die Vielfalt, Qualität und Innovationskraft österreichischen Designs erlebbar. Das Ausstellungskonzept des Design Palazzo Austria orientiert sich an einem intensiven Blau, das als ruhiger, einladender Rahmen für die Ausstellung dient – denn Blau steht für Vertrauen, Klarheit und Qualität.
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