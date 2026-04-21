Design made in Austria: Über 30 Marken präsentieren sich in Mailand

Von Leuchten über Geschirr bis hin zu Teppichen, Schulmöbeln und Outdoor-Lösungen: Auch 2026 zeigt sich österreichisches Design auf der Milan Design Week wieder von seiner kreativsten Seite. Im Design Palazzo Austria verwandelt sich für sieben Tage ein historisches Herrenhaus im Herzen des Brera Design District in eine Bühne für mehr als 30 herausragende Möbel- und Interieur-Highlights aus ganz Österreich.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Georg Wanker Industrial Design Der „Limes Chair“ des Grazer Designers Georg Wanker wiegt nur 3,9 Kilogramm.

Mit dabei sind renommierte Traditionsbetriebe genauso wie junge Studios und aufstrebende Designer, die ihre Mailand-Premiere feiern. Zu den Ausstellern gehören Augarten Wien, Austriawood, Bene, Conform Badmöbel, Feinedinge Porzellanmanufaktur, Ichigo.Vienna, J. & L. Lobmeyr, Joka, Kohlmaier, Lang Outdoor Küchen, Laufen Austria, Lights of Vienna, Mayr-Schulmöbel, TEAM 7, Trewit, Wiesner-Hager Möbel und viele mehr.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © feinedinge Keramikvase von feinedinge