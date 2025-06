Wie komme ich zu meinem Geld, wenn der Mieter nicht zahlt?

Am KURIER Wohntelefon gab diesmal Rechtsanwältin Simone Meier-Hülle Auskunft. Sie hat folgende Rechtsantwort:

ANTWORT: Kommt es zu Zahlungsausfällen auf Mieterseite, ist rasches Handeln geboten. Ein Mietzinsrückstand berechtigt dann zur Auflösung des Mietverhältnisses, wenn ein „qualifizierter Verzug“ vorliegt.

Dafür müssen mehrere Komponenten erfüllt sein. Zunächst bedarf es einer Mahnung (am besten mittels eingeschriebenem Brief), in welcher die konkrete Höhe des Mietzinsrückstandes sowie eine Frist (zumindest acht Tage) angegeben ist. Erfolgt sodann bis zum nächsten Zinszahlungstermin keine Zahlung, wäre der Rückstand bereits „qualifiziert“ und es kann eine auf den Rückstand gestützte Räumungsklage eingebracht werden.

Nehmen wir folgendes Beispiel zur Veranschaulichung bei Fälligkeit der Miete jeweils am fünften eines Monats:

Die Mieten der Monate Jänner und Februar wurden nicht gezahlt. Am 6. 2. wird sodann mittels eingeschriebenem Brief der offene Rückstand eingemahnt und eine Frist von zehn Tagen gesetzt. Ist der Rückstand am 6. 3. immer noch offen, kann eine Mietzins- und Räumungsklage eingebracht werden – ein etwaiger Rückstand aus März kann dann bereits mitaufgenommen werden.