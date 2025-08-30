Zweiter Hauptmieter im Vertrag: Was sich für den Vermieter ändert

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen, von Gartenthemen bis zur Lärmbelästigung.

Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Der nächste Termin ist übrigens am 8. September 2025, von 10 bis 11 Uhr.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um die Bodendecker des Nachbarn geht.



FRAGE: Ich habe einen Hauptmieter, seine Frau möchte nun ebenfalls Hauptmieterin werden. Ergeben sich daraus Nachteile für mich als Vermieterin? Wie muss das korrekt abgeschlossen werden? Als Ergänzung zum Mietvertrag?

Ich habe als Vermieterin bereits zwei Mal auf je fünf Jahre einen Mietvertrag abgeschlossen. Darf ich ein weiteres Mal ein befristetes Mietverhältnis auf fünf Jahre abschließen, ohne dass sich daraus ein unbefristetes Mietverhältnis ergibt?

Ein ehemaliger Mieter meldet seinen Hauptwohnsitz nicht ab. Kann ich ihn abmelden als Eigentümer oder muss ich auf seinen guten Willen warten?