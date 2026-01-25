Luxus im Schnee: Hier stehen die teuersten Ski-Immobilien

Traumhafte Bergkulissen, Top-Skipisten, exklusive Gastronomie und mondäne Chalets: Das lockt kaufkräftige Interessenten in die Skiregionen. Engel & Völkers präsentiert im diesjährigen Ski-Ranking die exklusivsten Standorte für Immobilien in Skiorten weltweit. Laut aktueller Erhebung sind die exklusivsten Skiimmobilien derzeit in den Schweizer Alpen zu finden: Gstaad im Saanenland führt das Ranking als Standort mit den höchsten Immobilienpreisen an, gefolgt vom Nobelskiort St. Moritz in Graubünden. Platz drei belegt Aspen im US-Bundesstaat Colorado.

Spitzenpreise für Top-Immobilien

Die Immobiliennachfrage in Gstaad übersteigt das Angebot seit Jahren deutlich. In Spitzenlagen erreichen Top-Immobilien Preise von über 85.000 Euro (70.000 Schweizer Franken) pro Quadratmeter.