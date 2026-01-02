Neuer Lift nimmt uns das Tageslicht. Ist das erlaubt?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen, von Gartenthemen bis zur Lärmbelästigung.

Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Der nächste Termin ist übrigens am 12. Jänner 2026, von 10 bis 11 Uhr. Rufen Sie an unter Telefon 05 9030 22337 oder schicken Sie Ihre Frage per E-Mail an immo@kurier.at.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um einen Lifteinbau geht.



FRAGE: Ich bin Mieterin in einem Altbau. Jetzt wird ein Außenlift errichtet, wodurch ich kein Tageslicht mehr in der Küche haben werde. Und auch keine Frischluft. Ist das erlaubt? Zudem gibt es vom Vermieter auch keine Info zum Haustor, das ebenfalls wegen des Umbaus versetzt wird, was wiederum Sicherheitsbedenken auslöst.