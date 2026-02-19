Rezept gegen den Leerstand: Zum Austauschsemester aufs Land

Viele Dörfer am Land sind von Abwanderung gekennzeichnet. Gebäude stehen im Stadtzentrum leer, während am Stadtrand gebaut wird. Eine Trendumkehr ist oft schwierig. Initiativen wie das Rurasmusprogramm von dem Forschungsinstitut zur Förderung neuer Perspektiven für das rurale Europa versuchen, dieser Entwicklung entgegenzuwirken.

Das Rurasmus-Programm (setzt sich aus den Begriffen „rural“ und „Erasmus“ zusammen) bringt Studierende für ein Semester in ländliche Regionen mit viel Leerstand. Studierende werden für ein Austauschsemester in die Provinz vermittelt. Sie leben und studieren hier in Abstimmung mit ihrer Uni, arbeiten mit Gemeindevertretern an Projekten zusammen und sollen für frischen Wind sorgen.