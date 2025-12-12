Das blieb vom Kaufhaus Lamarr: Schutt wurde Topfuntersetzer

Historische Schichten im urbanen Raum sind das Thema der in Wien lebenden Bildhauerin Cäcilia Brown. Das hat sie zur Baustelle des nie fertiggestellten Prestigeprojekts Kaufhaus Lamarr des ehemaligen Immobilieninvestors Rene Benko in der Mariahilfer Straße geführt. Der halb-fertige Rohbau wird nach der Insolvenz der Signa-Gruppe seit diesem Sommer abgerissen.

Aus Brocken des Rohbaus fertigte die Künstlerin unter dem Titel „Betongold“ Topfuntersetzer, als Gebrauchsgegenstand und Kunstobjekt. „Die Betonuntersetzer bringen uns ein Stück allgegenwärtiges Baumaterial auf den Tisch, das auch zum Symbol geworden ist für unseren zu großen gesellschaftlichen Appetit nach Ressourcen, nach Boden, nach Wachstum und in diesem Fall trifft der auf den Hunger auf Kunst und Kultur“, so die Künstlerin.