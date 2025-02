Trendwende auf dem Wohnmarkt: Nachfrage nach Eigentum steigt wieder an

Auf dem Immobilienmarkt zeichnet sich nach dem Einbruch 2024 eine leichte Entspannung ab. „Wir sehen ein Licht am Ende des Tunnels“, so Gerald Gollenz, Fachverbandsobmann der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der Wirtschaftskammer. Zuletzt war der Markt davon geprägt, dass sich die Mietnachfrage verdoppelt hat, während die Nachfrage nach Eigentum zurückgegangen war. Nun ist Michael Pisecky, Obmann der Wiener Immobilientreuhänder, aber zuversichtlich, weil die Nachfrage nach Kaufimmobilien wieder da ist.

Doch der Markt ist zweigeteilt: Die starke Nachfrage nach Mietwohnungen sei laut Pisecky eine Zeit lang gut gegangen, weil viele Mietwohnungen am Markt waren. Mittlerweile sieht die Situation anders aus, das Angebot an Mietwohnungen ist geschrumpft, während jenes an Eigentumswohnungen sehr groß ist, im Neubau und im Bestand.

Doch weil die Finanzierung von Wohnraum aufgrund der gesunkenen Zinsen und der gestiegenen Einkommen wieder möglich ist, wird nun wieder mehr gekauft – das ungleich verteilte Wohnungsangebot am Markt werde sich ausgleichen. Laut Pisecky sei es der richtige Zeitpunkt, um in Eigenvorsorge zu gehen und eine Wohnung zu kaufen. Die Kaufpreise seien stabil geblieben, die Auswahl an Wohnraum am Markt ist sehr groß.