Trotz Hürden: Viele Österreicher investieren in Eigenheim

Stimmungsaufschwung in der heimischen Hausbaubranche: Rund ein Drittel der Österreicher plant in den kommenden fünf Jahren Investitionen in Neubau, Umbau oder Sanierung. Das zeigt eine Marketagent-Studie im Auftrag des deutschen Dachkeramikherstellers Erlus, die vor Kurzem im Südturm des Wiener Stephansdoms beim „Hausbau Tag 2026“ präsentiert wurde. Prokurist Guido Hörer erklärt: „Nach einer längeren Phase der Zurückhaltung investieren die Menschen jetzt wieder. Allein bis 2030 wollen knapp 1,4 Millionen Menschen eine bestehende Immobilie sanieren oder renovieren.“

Die höchsten Kauf-, Bau- bzw. Sanierungsabsichten haben Personen unter 30 Jahren. Mehr als 710.000 Personen in dieser Altersgruppe planen in naher Zukunft ein solches Vorhaben (43,7 Prozent). Sanierungen selbst sind vor allem im Alter zwischen 40 und 59 Jahren ein Thema (24,5 Prozent). Rund 235.000 Personen planen, ein Haus zu bauen, vor allem die Gruppe der unter 40-Jährigen.