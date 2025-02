15 Projekte im Finale: Wer gewinnt den begehrten Fiabci Prix d’Excellence Austria?

Die erste Entscheidung ist gefallen: Rund 45 Projekte wurden für den Fiabci Prix d’ Excellence Austria 2024/25 eingereicht. Fünfzehn davon konnten sich in fünf Kategorien durch ihre zukunftsweisenden Impulse für die gesamte Branche von den anderen Projekten abheben und stehen nun im Finale. Die Gewinner des renommierten Immobilienpreises werden am 10. April bei einer festlichen Gala gekürt.

Investoren, Architekten und Projektentwickler konnten ihre Bauwerke bis Ende 2024 in den Kategorien Wohnen, Gewerbe, Hotel, Bauen im Bestand und Spezialimmobilien für den Preis einreichen, der gemeinsam von den Immobilienverbänden Fiabci Austria und dem Österreichischen Verband für Immobilienwirtschaft (ÖVI) vergeben wird. Anders als reine Architekturpreise bewertet dieser international etablierte Award Bauwerke in ihrem gesamten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kontext.

Nominiert in der Kategorie Spezialimmobilien: Kinder Kunst Labor in St. Pölten

Ehrung für die Branche

Für Anton Holzapfel, stellvertretender Vorsitz der Jury seitens ÖVI, ist die Vermittlung der Botschaft des Awards wesentlich: „Mit dem Preis regen wir den Dialog über gesellschaftlich relevante Themen an. Und zeigen auf, wodurch sich die Innovationsbereitschaft und das Qualitätsbewusstsein in der Branche fördern lässt. Uns ist es wichtig, nachhaltige Projekte und deren gesellschaftlichen Nutzen in den Mittelpunkt zu stellen sowie Protagonisten, die großartige Projekte in schwierigen Zeiten geschaffen haben, zu ehren. Mit dem Award präsentieren wir herausragende Immobilienprojekte einer breiteren Öffentlichkeit. Sie alle machen den Innovationscharakter der Branche sichtbar.“