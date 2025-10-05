Gelbe Blätter an Hortensie? So beheben Sie Mangelerscheinungen

"Warum hat eine meiner Hortensien (Hydrangea ) gelbe Blätter bekommen?“, fragt die KURIER-Leserin Elfriede Pascher. „Die gelben Blätter Ihrer Bauernhortensie (Hydrangea macrophylla) deuten auf Eisenmangel hin, der oft durch einen zu hohen pH-Wert im Boden verursacht wird.

Um den Mangel zu beheben, sollten Sie den Boden mit saurem Material wie Laub- oder Nadelkompost verbessern und mit Regenwasser gießen“, sagt Melanie Polanski, Inhaber von Garten Valina. „Als Sofortmaßnahme können Sie einen speziellen Hortensien- oder Eisendünger verwenden. Ein Eisenmangel, auch Chlorose genannt, zeigt sich durch hellgrüne oder gelbliche Blätter, selbst wenn der Boden sauer ist, da das Eisen im Boden gebunden wird“, erklärt Polanski.