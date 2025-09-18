Verzögerte Reife bei Feigen: Ursache und Lösung

Die Früchte des Feigenbaums einer KURIER–Leserin reifen seit einiger Zeit einfach nicht aus. „Unser Feigenbaum begann seine Karriere bei uns als kleinere Topfpflanze und wurde vor einigen Jahren erfolgreich an einen nach Westen, Norden und Osten geschützten Platz an einer hohen Mauer ins Freie gesetzt. Vor etwa zwei Wochen gab es täglich einige große und köstliche Früchte. Seither stagniert das Wachstum.

Es gibt viele , etwa gleich große Früchte, die einfach nicht reif werden. Im Gegensatz zu den Vorjahren gibt es heuer keinen erkennbaren Schädlingsbefall. Was können wir tun, um wieder wunderbare ausgereifte Feigen zu kriegen?“, fragt sie.