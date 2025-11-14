Hochhaus Herrengasse: Die Immobilienikone hat neue Besitzer
Im Herzen der Wiener Innenstadt erhebt sich das Hochhaus Herrengasse seit nahezu 100 Jahren als architektonisches Wahrzeichen. Die Immobilie an der Adresse Herrengasse 6-8 wurde 1931–1932 errichtet und gilt als Wiens erster Wolkenkratzer.
Die Liegenschaft wurde von den beiden Anwälten Wolfgang Spitzy und Gottfried Thiery in den vergangenen Jahrzehnten erfolgreich entwickelt. Dank der von Spitzy initiierten „Begegnungszone Herrengasse“ präsentiert sich das Hochhaus heute als attraktive Immobilie für Geschäfte, Büros und Wohnungen.
Neue Besitzer für Hochhaus
Nun wechselt das Hochhaus seine Besitzer: Die Liegenschaft in der Herrengasse 6-8 mit einer Nutzfläche von rund 21.000 m² mit 284 Wohnungen, Büros und Geschäftslokalen wurde von den bisherigen Eigentümern erfolgreich an die Hochhaus Herrengasse GmbH (Käuferkonsortium Thalhof / ALRAG) veräußert.
Die Vermittlung erfolgte durch colourfish, vertreten durch Christian Schmück. Auf Verkäuferseite wurde die Transaktion von den Anwälten Wolfgang Spitzy und Gottfried Thiery begleitet. Die Käufer wurden von Tiefenthaler Gnesda Rechtsanwälte, vertreten durch Wolfgang Tiefenthaler und Leopold Gnesda, betreut.
Fit für die Zukunft
Das ikonische Gebäude wird nun durch die neuen Eigentümer sorgfältig revitalisiert. Ziel ist es, die Identität des Hauses dauerhaft zu bewahren und zugleich den Wohnkomfort zeitgemäß weiterzuentwickeln. In diesem Sinne befinden sich die Käufer bereits in Gesprächen mit renommierten österreichischen Architekten, deren bisherige Arbeit schon ihre denkmalpflegerische Sensibilität belegt.
Kommentare