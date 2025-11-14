Immo

Hochhaus Herrengasse: Die Immobilienikone hat neue Besitzer

Hochhaus Herrengasse
Für das Hochhaus Herrengasse im 1. Bezirk brechen neue Zeiten an. Auf die Transaktion folgt die Revitalisierung.
14.11.25, 11:44
Im Herzen der Wiener Innenstadt erhebt sich das Hochhaus Herrengasse seit nahezu 100 Jahren als architektonisches Wahrzeichen. Die Immobilie an der Adresse Herrengasse 6-8 wurde 1931–1932 errichtet und gilt als Wiens erster Wolkenkratzer.

Die Liegenschaft wurde von den beiden Anwälten Wolfgang Spitzy und Gottfried Thiery in den vergangenen Jahrzehnten erfolgreich entwickelt. Dank der von Spitzy initiierten „Begegnungszone Herrengasse“ präsentiert sich das Hochhaus heute als attraktive Immobilie für Geschäfte, Büros und Wohnungen.

Blick über die Stadt vom Hochhaus Herrengasse

Neue Besitzer für Hochhaus

Nun wechselt das Hochhaus seine Besitzer: Die Liegenschaft in der Herrengasse 6-8 mit einer Nutzfläche von rund 21.000 m² mit 284 Wohnungen, Büros und Geschäftslokalen wurde von den bisherigen Eigentümern erfolgreich an die Hochhaus Herrengasse GmbH (Käuferkonsortium Thalhof / ALRAG) veräußert.

Lamarr-Kaufhaus: Rohbau fast vollständig abgerissen

Die Vermittlung erfolgte durch colourfish, vertreten durch Christian Schmück. Auf Verkäuferseite wurde die Transaktion von den Anwälten Wolfgang Spitzy und Gottfried Thiery begleitet. Die Käufer wurden von Tiefenthaler Gnesda Rechtsanwälte, vertreten durch Wolfgang Tiefenthaler und Leopold Gnesda, betreut.

Raum im Hochhaus Herrengasse

Hochhaus Herrengasse von innen.

Fit für die Zukunft

Das ikonische Gebäude wird nun durch die neuen Eigentümer sorgfältig revitalisiert. Ziel ist es, die Identität des Hauses dauerhaft zu bewahren und zugleich den Wohnkomfort zeitgemäß weiterzuentwickeln. In diesem Sinne befinden sich die Käufer bereits in Gesprächen mit renommierten österreichischen Architekten, deren bisherige Arbeit schon ihre denkmalpflegerische Sensibilität belegt.

