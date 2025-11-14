Hochhaus Herrengasse: Die Immobilienikone hat neue Besitzer

Im Herzen der Wiener Innenstadt erhebt sich das Hochhaus Herrengasse seit nahezu 100 Jahren als architektonisches Wahrzeichen. Die Immobilie an der Adresse Herrengasse 6-8 wurde 1931–1932 errichtet und gilt als Wiens erster Wolkenkratzer.

Die Liegenschaft wurde von den beiden Anwälten Wolfgang Spitzy und Gottfried Thiery in den vergangenen Jahrzehnten erfolgreich entwickelt. Dank der von Spitzy initiierten „Begegnungszone Herrengasse“ präsentiert sich das Hochhaus heute als attraktive Immobilie für Geschäfte, Büros und Wohnungen.