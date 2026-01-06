Sparen Sie Energie und Geld: Abtauen des Gefrierschranks im Winter
Sind die Wände vom Tiefkühler vereist, dann wird es höchste Zeit, das Gerät abzutauen. Insbesondere Gefriertruhen und Gefrierschränke älteren Baujahrs bilden gerne die unliebsamen Eisplatten aus. Diese Eisschicht sollte möglichst zeitnah entfernt werden.
Eine immer größer werdende Eisschicht blockiert nicht nur die Schubladen des Gefrierschranks, die sich dadurch immer schwerer herausziehen lassen, sondern auch die Tiefkühlwege. Je dicker die Eisschicht wird, umso mehr Strom benötigt das Kühlaggregat, um die erforderliche Mindesttemperatur von -18 °C zu erreichen und zu halten. Ist dies nicht mehr möglich, können Lebensmittel aufgrund der ungenügenden Tiefkühlung verderben. Je mehr Eis sich im Inneren bildet, desto weniger Platz haben Fleisch, Fisch, Gemüse und Co. im Tiefkühlschrank.
Hersteller empfehlen, den Tiefkühlschrank mindestens zweimal pro Jahr abzutauen, oder spätestens dann, wenn die Eisschicht dicker als ein Zentimeter ist.
Abtauen im Winter
Um den Tiefkühlschrank zu enteisen, müssen die eingefrorenen Lebensmittel so ausgelagert werden, dass sie nicht auftauen. Daher bietet es sich an, den Gefrierschrank im Winter abzutauen. So können die Lebensmittel bei Temperaturen unter 0 °C einfach auf dem Balkon oder der Terrasse kurzzeitig zwischengelagert werden.
Ansonsten ist die erste Wahl ein netter Nachbar, welcher Ihren Waren für ein paar Stunden Unterschlupf in seiner Gefriertruhe gewährt. Die nächstbeste Möglichkeit ist eine Kühlbox. Falls diese keinen Stromanschluss hat, legen Sie ein paar Kühlakkus mit hinein.
Tipp: Beim Ausräumen sollten die Lebensmittel gleich auf ihr Haltbarkeitsdatum kontrolliert werden!
Gründlich reinigen
Ist der Tiefkühler komplett enteist, können die Innenwände gründlich mit Wasser und etwas Essig, Natron, Zitronensäure oder Spülmittel gereinigt werden.
Stellen Sie danach sicher, dass das Gerät innen komplett trocken ist, um ein erneutes schnelles Vereisen zu verhindern. Geben Sie die Lebensmittel erst dann zurück in den Gefrierschrank, wenn die Gefriertemperatur wieder erreicht ist.
