Sparen Sie Energie und Geld: Abtauen des Gefrierschranks im Winter

Sind die Wände vom Tiefkühler vereist, dann wird es höchste Zeit, das Gerät abzutauen. Insbesondere Gefriertruhen und Gefrierschränke älteren Baujahrs bilden gerne die unliebsamen Eisplatten aus. Diese Eisschicht sollte möglichst zeitnah entfernt werden.

Eine immer größer werdende Eisschicht blockiert nicht nur die Schubladen des Gefrierschranks, die sich dadurch immer schwerer herausziehen lassen, sondern auch die Tiefkühlwege. Je dicker die Eisschicht wird, umso mehr Strom benötigt das Kühlaggregat, um die erforderliche Mindesttemperatur von -18 °C zu erreichen und zu halten. Ist dies nicht mehr möglich, können Lebensmittel aufgrund der ungenügenden Tiefkühlung verderben. Je mehr Eis sich im Inneren bildet, desto weniger Platz haben Fleisch, Fisch, Gemüse und Co. im Tiefkühlschrank.