Wieso immer mehr Zweitwohnsitzbesitzer auf Mieteinnahmen verzichten

Wohnraum in Städten ist knapp und teuer. Um hier gegenzusteuern, reguliert die Regierung Mietverträgen nun auch im Bereich der freien Wohnungsmieten. Wie die Integral-Umfrage unter 1.000 Österreichern im Auftrag der Immobilienrendite AG zeigt, sinkt damit die Bereitschaft zum Vermieten.

Jene, die nicht mehr vermieten wollen, nennen triftige Gründe für die Nicht-Weitergabe ihres Zweitwohnsitzes: 61 Prozent haben Angst, Mieter würden die Wohnung beschädigen. 51 Prozent sorgen sich darum, Mieter bei Bedarf nicht mehr „loszuwerden“. Und 11 Prozent befürchten rückwirkende Änderungen im Mietrecht.