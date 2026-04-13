Was tun, wenn die PV-Anlage mich in meinem Wohnraum blendet?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen, von Gartenthemen bis zur Lärmbelästigung.

Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Der nächste Termin ist übrigens am 20. April 2026, von 10 bis 11 Uhr. Rufen Sie an unter Telefon 05 9030 22337 oder schicken Sie Ihre Frage per E-Mail an immo@kurier.at.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um eine Photovoltaik-Anlage geht.



FRAGE: Mein Nachbar montierte eine PV-Anlage auf das Dach seiner Garage. Bei Sonnenschein blendet die Anlage über die Mittagszeit direkt ins Wohnzimmer und auf die Terrasse. Ich habe den Nachbarn bereits auf das Problem angesprochen. Wie kann ich mich dagegen wehren?