Trendwende: Mehr Menschen kaufen Einfamilienhäusern in Österreich

So nehmen die Einfamilienhäuser laut Remax schon wieder richtig Fahrt auf. Sie performen am besten im Vergleich zu anderen Immobilienkategorien.

Der Blick in die Bundesländer zeigt: Kärnten verzeichnete den größten Verlust an Verbücherungen, gefolgt von Tirol und der Steiermark. Burgenland, Vorarlberg und vor allem Salzburg verzeichneten Zuwächse bzw. nur ein kleines Minus. „2024 sind die meisten Immobilientypen noch im Landeanflug, mit einer bedeutend geringeren Sinkrate als 2023, manche auch immer noch im Sturzflug, aber einige starten auch schon wieder kräftig durch“, so Anton Nenning, Head of Research bei Remax.

Die Mieten inklusive Betriebskosten sind 2024 im Vergleich zum Jahr davor um durchschnittlich 4,5 Prozent teurer geworden. Ein Viertel der Mietverträge ist befristet, im Durchschnitt betrug die Mietdauer 11,4 Jahre. Die Hauptmieten inklusive Betriebskosten betrugen im Durchschnitt 653,60 Euro, das sind 9,8 Euro pro Quadratmeter, so die Statistik Austria. Die Betriebskosten lagen im Vorjahr bei 163,7 Euro pro Wohnung bzw. 2,5 Euro pro m2.

Bei der Neuvermietung von Wohnungen liegt die Durchschnittsmiete inklusive Betriebskosten bei 11,8 Euro pro Quadratmeter. Altverträge, die seit 30 Jahren oder länger bestehen, kosteten den Mietern im Vergleich dazu lediglich 6,3 Euro pro Quadratmeter. Befristete Mieten sind dabei tendenziell höher: Im Durchschnitt lag die Miete inklusive Betriebskosten bei befristeten Hauptmietwohnungen bei 12,8 Euro pro Quadratmeter, während unbefristete Hauptmietwohnungen einen Quadratmeterpreis von 8,8 Euro aufwiesen. Bei den privaten Hauptmietverträgen betrug der Anteil der befristeten Mietverträge 49,5 Prozent, mehr als 400.000 Wohnungen sind befristet vermietet. Anders sieht dies bei Wohnungen von gemeinnützigen Bauvereinigungen aus.